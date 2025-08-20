Aggressiver Dieb flüchtet: Großfahndung ausgelöst

Zu Fuß geflüchtet

Am Mittwoch sollte der 29-Jährige in das Polizeianhaltezentrum Graz überstellt werden. Kurz vor der Abfahrt gelang ihm aber zu Fuß die Flucht. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, an der neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber, eine Drohne sowie ein Diensthund beteiligt waren. Der Tatverdächtige konnte schließlich erneut festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden.