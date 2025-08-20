Aggressiver Dieb flüchtet: Großfahndung ausgelöst

Der Diebstahl einer Bierkiste wurde in Feldbach (Steiermark) zwei Ukrainern zum Verhängnis. Sie wurden festgenommen, einer der beiden Verdächtigen sollte von der Polizei nach Graz überstellt werden. Doch ihm gelang die kurze Flucht.
Ein Angestellter eines Getränkelieferanten zeigte am Dienstag den Diebstahl einer Kiste Bier an. Polizisten nahmen kurz darauf zwei Ukrainer im Alter von 29 und 32 Jahren fest – sie hatten das Bier bei sich.
Der 29-Jährige verhielt sich aggressiv und trat gegen die Polizisten. Er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen: Er dürfte nämlich für mehrere Diebstähle im Bezirk Südoststeiermark verantwortlich sein. Der 32-Jährige verhielt sich zwar kooperativ, wurde jedoch aufgrund fremdenrechtlicher Bestimmungen ebenfalls festgenommen.
Zu Fuß geflüchtet
Am Mittwoch sollte der 29-Jährige in das Polizeianhaltezentrum Graz überstellt werden. Kurz vor der Abfahrt gelang ihm aber zu Fuß die Flucht. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, an der neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber, eine Drohne sowie ein Diensthund beteiligt waren. Der Tatverdächtige konnte schließlich erneut festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.