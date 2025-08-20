Neue Bundesheer-Helikopter auf Erkundungstour

Hochmoderner Helikopter

Der erste Leonardo-Heli wurde am 21. Dezember 2022 an das Österreichische Bundesheer übergeben. Insgesamt sollen bis 2028 sogar 36 neue Hubschrauber geliefert werden. Der leistungsstarke AW169 – auch als „Lion“ bezeichnet – ist speziell für Einsätze im Gebirge geeignet und verfügt auch in großen Höhen über ausreichende Leistungsreserven. Durch den geräumigen Innenbereich bietet er auch ausreichend Platz, um eine Person isoliert transportieren zu können. Der italienische Hubschrauber kann zudem dreimal so viel Wasser transportieren wie die alte „Alouette“ III.