Zu leicht für Leichtigkeit und wahre Lebensfreude

Der Sommer bisher war in Tirol ja eher eine durchwachsene Geschichte, vom Wetter her betrachtet. Doch es hat sie gegeben, die Tage, an denen man Schwimmhose, Badeanzug oder Bikini nicht umsonst gekauft hat. Für viele, vor allem Mädchen, bedeutet ein Besuch im Schwimmbad aber nicht nur Abkühlung und Pommes Rot-Weiß-Rot (Ketchup, Mayonnaise, Ketchup), sondern Stress.