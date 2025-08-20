Darum wackelt die Fußfessel für Grasser ab Herbst

Zugrunde liegt der noch zu verbüßenden Strafzeit eine Annahme, die Justizanstalten treffen. Bei Ersttätern wird in der Regel die Zwei-Drittel-Strafe oder die Halbstrafe angenommen. Die Haftdauer würde demnach für den zu vier Jahren verurteilten Ex-Politiker zwei Jahre oder zwei Jahre und acht Monate im Gefängnis betragen. Ersteres deckt sich exakt mit der neuen Fußfessel-Regelung: 24 Monate. Karl-Heinz Grasser könnte dann bereits am 1. September den Antrag auf Fußfessel stellen.