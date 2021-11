Chip-Mangel: BMW streicht Touch-Funktionalität

Klicken bzw. drehen statt „touchen“ müssen künftig Käufer bestimmter Modelle von BMW. Um derzeit besonders knappe Computerchips einzusparen, verzichtet der deutsche Autohersteller nämlich in mehreren Baureihen auf die Touch-Funktionalität beim Display in der Mittelkonsole. Durch die Bordmenüs navigiert wird stattdessen per iDrive-Drehcontroller.