Bereits über 1000 Anmeldungen für „Impf-Challenge“

Schon mehr als 1000 Menschen wollen an der „Challenge 3000“ teilnehmen. Die Stadt Villach will die 70 Prozent-Impfquote erreichen, indem sie tolle Preise ausschreibt, wenn sich bis Silvester 3000 Personen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Im Sommer hat es bereits die Impf-Aktion „Sommerspritzer“ gegeben - nun geht es in die nächste Runde.