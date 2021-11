Impflotterie Villach: Dreimal 3000 Euro gewinnen!

Gutscheine & Sachpreise

Die Herausforderung, so Bürgermeister Günther Albel, bestehe darin „bis Silvester mindestens 3000 weitere Erst-Impfungen im Kampf gegen die Pandemie zu schaffen.“ Damit würde Villa­ch eine Gesamt-Impfquote von 70 Prozent erreichen. Gelingt das, so winken „als Dankeschön“ attraktive Preise. Albel: „Die Hauptpreise werden dreimal 3000 Euro an Cityshop-Gutscheinen sein, die in vielen Villacher Betrieben wie bares Geld ein­ge­löst werden können. Zudem wird es schöne Sachpreise geben.“