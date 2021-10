Großer Ansturm auf Booster-Impfungen in Kärnten

Bis zu zehn Impfstraßen

Derzeit sind drei Impfstraßen im Klagenfurter Alpe-Adria-Zentrum im ehemaligen Hypo-Gebäude offen - nach Bedarf können bis zu sieben weitere dazukommen. „Wir sind gerüstet, sowohl personell als auch logistisch, was den Impfstoff betrifft“, versichert Miggitsch. Laut Prettner wurden in den vergangenen Tagen rund 32.000 Über-80-Jährige in Kärnten per Post aufgefordert, sich die Booster-Impfung zu holen. „Primäre Anlaufstelle sind die niedergelassenen Ärzte. Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich so wie hier im Alpen-Adria-Zentrum in einer Impfstraßen impfen zu lassen“, so Prettner. Weitere Impfstraßen in Villach, Spittal und Wolfsberg öffnen im November.