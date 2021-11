Mindesthaltbarkeit für Elektroauto-Akkus kommt

Sollte die Regelung in Kraft treten, wären Autohersteller dazu verpflichtet, bei Akkus nach 5 Jahren oder 100.000 Kilometer mindestens 80 sowie nach 160.000 Kilometer oder 8 Jahren noch mindestens 70 Prozent Restkapazität zu gewährleisten. Letzteres entspricht der Gewährleistung, welche die meisten Hersteller von Peugeot bis Volkswagen anbieten, mit einzelnen Ausnahmen. So sind es bei den Tesla-Models Y und S 240.000 km, Mercedes bietet beim EQS 70% nach 10 Jahren oder 250.000 km an, Lexus beim UX300e zehn Jahre oder eine Million Kilometer. Kia z.B. beschrämkt sich auf sieben Jahre/150.000 Kilometer.