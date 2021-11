Kontrollen: Polizei im Burgenland setzt auf Dialog

Die gute Nachricht vorweg: Mit der österreichweit höchsten Impfrate steht das Burgenland in der Corona-Pandemie verhältnismäßig gut da. Trotzdem arbeitet das Personal in den Spitälern am Limit, sodass am Lockdown für Ungeimpfte – sie machen österreichweit rund 75 Prozent aller Corona-Intensivpatienten aus – kein Weg vorbeiführt.