Umweltkrimi: U-Ausschuss ist so gut wie fix

Einen ersten Schritt haben die Freiheitlichen bereits unternommen und noch gestern das Justizministerium eingeschaltet. Bundesrat Markus Leinfellner will via Anfrage an Ministerin Alma Zadić herausfinden, ob Ermittlungen gegen Landesrätin Ursula Lackner geführt werden und wer für mögliche Fehler verantwortlich ist.