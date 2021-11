Umweltkrimi: Beamte im Visier der Korruptionsjäger

100-prozentige Erfolgsquote

Ein Blick in die Vergangenheit nährt die Vorwürfe: In der Steiermark gab es in den letzten Jahren kein einziges Projekt, das die UVP nicht passiert hätte; übrigens ein österreichweites Novum - eine solche (oder nur ähnlich hohe) Quote findet man in keinem anderen Bundesland Österreichs.