Umwelt-Krimi: Für SPÖ-Landesrätin wird es eng

Grüne, FPÖ und Neos fordern Lackner-Rücktritt

Am Dienstag werden die Grünen Landesrätin Ursula Lackner im Landtag mit 15 Fragen konfrontieren. Dabei nehmen sie auch Lackners Vorgänger, den nunmehrigen roten Parteichef und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, ins Visier: Wie viele Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) wurden in den Amtszeiten Langs und Lackners durchgeführt - und wie viele waren positiv? „Wenn es sich strafrechtlich bewahrheitet, dass die Landesregierung bei UVP-Verfahren gefälliger Diener von Projektwerbern war, wird kein Stein auf dem anderen bleiben“, so die Grünen-Chefin.