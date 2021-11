Umweltkrimi: Die ersten Zeugen wollen auspacken

Opposition bringt Thema ins Landtag

Auch politisch schlägt die Affäre hohe Wellen. „Wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten, handelt es sich um einen der größten steirischen Polit-Skandale der Geschichte“, kommentiert Sandra Krautwaschl von den Grünen. „Verdachtsmomente gab es schon seit längerer Zeit." In der Landtagssitzung am kommenden Dienstag will Krautwaschl eine dringliche Anfrage an die zuständige Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) richten. KPÖ, Neos und FPÖ reagierten ähnlich.