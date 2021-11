Wiener Konferenz für Weißrussland feindseliger Akt

Dass am 22. November in Wien eine große Konferenz zu Weißrussland stattfinden wird, war Ende Oktober durch eine öffentliche Erklärung von Bundeskanzler Schallenberg am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel bekannt geworden. Der weißrussische Außenminister Wladimir Makej sagte bei seinem Besuch in Moskau, die Konferenz mache in der Form „keinen Sinn“ und werde von Minsk „als absolut feindseliger Schritt“ erachtet. Österreichs Außenministerium werde sich „vom Regime allerdings nicht die Tagesordnung aufzwingen lassen“, wie es auf Nachfrage hieß.