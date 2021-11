„Viele an Polens Grenze keine Flüchtlinge“

Polen wirft Lukaschenko Staatsterrorismus vor

Derzeit herrschen auf beiden Seiten politische Spiele. Während Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko dem Westen vorwirft, die Migrationskrise an der EU-Außengrenze provoziert zu haben, sieht die EU im Flüchtlingsansturm ein gezieltes Schleusen von Migranten durch den weißrussischen Machthaber als Vergeltung für eine Reihe von Sanktionen gegen sein Land. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wirft der Regierung in Minsk Grenzgebiet Staatsterrorismus vor. Die Ereignisse an der polnisch-weißrussischen Grenze seien keine Migrationskrise, sondern eine politische Krise mit dem Ziel, die EU zu destabilisieren, sagt Morawiecki. Der Ministerpräsident fordert die EU auf, Flüge aus dem Nahen Osten nach Weißrussland zu blockieren.