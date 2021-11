Froschart entdeckt: Männchen tragen Kaulquappen

In Australien haben Wissenschaftler eine neue Froschart entdeckt, bei der die Männchen die Kaulquappen huckepack am Körper tragen. Gefunden wurden die nur 16 Millimeter kleinen Tieren auf einem Berg im Wollumbin-Nationalpark. Bei nur vier der weltweit bekannten 4000 Froscharten sei dies der Fall, zitierte das Umweltministerium von New South Wales den Forscher Michael Mahony von der University of Newcastle.