Fachhochschule verschärft Corona-Bestimmungen

2,5G und FFP2-Maskenpflicht

Und obwohl das Burgenland punkto Impfrate österreichweit an vorderster Stelle liegt und auch die Lage in den Spitälern derzeit stabil ist, schärft die Bildungseinrichtung ihre Schutzmaßnahmen nun nach: „Galt bisher 3 G, so stellen wir mit Freitag auf 2,5 G um. Das heißt, dass Getestete einen PCR-Test benötigen. Ein Antigentest reicht nicht mehr, um die FH betreten zu dürfen.“ Zusätzlich wird die Maskentragepflicht ausgeweitet. Galt sie bis jetzt nur in den öffentlichen Bereichen, wird sie nun auch in den Hörsälen schlagend." Mittelfristig will man erreichen, dass sich 2G automatisch ergibt.