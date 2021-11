Wienerberger-Chef: „Corona keine Studentenparty“

„Wir halten uns an alle gesetzlichen Vorgaben in den 30 Ländern, in denen wir aktiv sind - wir halten das rigoros ein und klären die Mitarbeiter auf“, so der Manager weiters. In Österreich müssen die Arbeitnehmer derzeit geimpft, genesen oder getestet sein. Doch auch die 2G-Regel, also Zutritt nur für geimpfte oder genesene Mitarbeiter, ist in manchen Unternehmen bereits Thema: „Gemeindenahe und staatsnahe Betriebe reden ernsthaft über diese Maßnahme“, sagte Scheuch und verwies dabei beispielsweise auf die Gemeinde Wien.