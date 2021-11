Arbeitslosigkeit wieder leicht gestiegen

Viel mehr Personen in Schulung

In Schulung befinden sich derzeit 72.737 Personen und damit um 7208 mehr als vor einem Jahr. In der Vergleichswoche 2019 befanden sich 66.342 Personen in AMS-Schulung. „Diese Entwicklung zeigt, dass unsere Schulungsangebote erfreulicherweise intensiv in Anspruch genommen werden“, betont Kocher.