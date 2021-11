20-Mio.-€-Auftrag: Andritz saniert Wasserkraftwerk

Einen 20 Millionen Euro schweren Auftrag hat der international tätige Technologiekonzern Andritz-Hydro in der zentralasiatischen Republik Tadschikistan an Land gezogen. Das aus der Voest hervorgegangene Unternehmen aus Österreich saniert und modernisiert seit geraumer Zeit das in den 70er-Jahren von den Sowjets gebaute Wasserkraftwerk Nurek. Österreichs Außenminister Michael Linhart besuchte auf seiner Tour durch Zentralasien jetzt die Baustelle im tadschikischen Gebirge.