„Für immer!“ Model Nadine Leopold ist verlobt

Der Heiratsantrag dürfte romantischer nicht gewesen sein können. Leopold teilte auch ein Video, das einen herbstlichen Garten zeigt, in dem riesige silberne Ballons schweben, die die Worte „Will you marry me?“, also „Willst du mich heiraten?“ bilden. Die Kamera schwenkt dann zu einem Tisch in einem Pavillon, der mit Vasen mit unzähligen Rosen geschmückt ist. Der Boden ist bedeckt von Rosenblättern und Kerzen. Da kann man nur gratulieren!