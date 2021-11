Warteschlangen beim Impfen und Testen

In der 200. Corona-Sondersitzung appellierte Landeshauptmann Peter Kaiser, sich dringend impfen zu lassen. 617 Neuinfektionen seien alarmierende Zahlen. Lange Warteschlangen gab es am Samstag beim Impfen, aber auch, wer sich nur testen lassen wollte, musste sich in Geduld üben. Das gleiche Bild bot sich am Sonntag. Ab Mitternacht gilt 2G in fast allen Bereichen. Als Übergangsmöglichkeit für 2G wird die Erstimpfung plus PCR-Test gelten. Zweifach-Geimpfte sollen sich am besten gleich nach sechs Monaten die 3. Dosis holen. Insgesamt 4296 Coronaimpfungen wurden am Samstag durchgeführt.