Prettner: „4. Welle, OP-Aufschub und Gurgeltests“

102 Apotheken

Flächenddeckend sind die Testkits mit der Bestätigung der App in 102 Apotheken-Standorten abzuholen. Es ist ebenfalls möglich dort seine Tests wieder abzugeben. Die Tests werden in einem Labor in Graz ausgewertet. Um den reibungslosen Ablauf zu garantieren, präsentierte das Land Kärnten ein Erklärvideo.