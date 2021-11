Brasilien geschockt über Tod von Marilia Mendonca

„Königin des Leidens“

Hits wie „Infiel“ mit der wütenden Klage über den untreuen Ehemann ihrer Tante machten Mendonca zur „Rainha da Sofrencia“, der „Königin des Leidens“. Die Songs kamen aber nicht nur bei vielen Frauen gut an. Mendonca war in Streamingdiensten wie Spotify eine der am meisten gehörten Künstlerinnen in Brasilien.