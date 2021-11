Offener Brief mit Kritik nach Gedenkveranstaltung

In einem offenen Brief an den Bürgermeister Vinzenz Knor (SPÖ) kritisiert der 1. Vizebürgermeister Alois Mondschein (ÖVP), dass es bei der Veranstaltung keine Tonanlage gegeben habe, manche Besucher hätten daher kaum etwas verstanden. Auch sei der Verkehr nicht umgeleitet worden. Dies habe zur Folge gehabt, dass eine Ansprache unterbrochen wurde, weil ein Bus durchgefahren sei.