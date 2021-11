FPÖ strebt berittene Polizei zur Grenzsicherung an

Seit vielen Jahren nehmen sich die Freiheitlichen immer wieder des heftig diskutierten Themas an. Bereits in den 1990er-Jahren ist in der Bundeshauptstadt berittene Polizei gefordert worden – als „geländegängige, umweltfreundliche Streife“ für den Wurstelprater und die Donauinsel. Unter dem vormaligen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) war das Projekt „Berittene Polizei“ schließlich im Juni 2018 ins Leben gerufen worden, wurde aber im November 2019 von seinem Nachfolger eingestellt.