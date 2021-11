Feuerwehrübungen für den Ernstfall „unter Wasser“

Ein Jahr war coronabedingte Pause, doch heuer konnte der Tauchdienst des Burgenländischen Landesfeuerwehrverbandes wieder ein einwöchiges Tauchlager am Ausbildungsgelände des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes in Weyregg am Attersee abhalten. 24 aktive Taucher waren bei dem Kurs dabei.