Aus Training wurde Ernst: Schwimmerin gerettet

Die Helfer bemerkten die in Not Geratene und schwammen sofort zu ihr, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler am Mittwochnachmittag. Die beiden ausgebildeten Tauchlehrer brachten die Schwimmerin an Land und zu einem standardmäßig vorbereiteten Erste-Hilfe-Platz am Ufer. Dort betreuten sie die Frau bis zum Eintreffen ihrer Angehörigen.