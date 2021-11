Burgenland: 93 Stiche fehlen für große Verlosung

Verschärfungen in anderen Bundesländern

Freilich sieht es derzeit in Österreich eher nach weiteren Verschärfungen aus. Sieben Bundesländer haben schon strengere Maßnahmen erlassen als die derzeit bundesweit gültigen. Allerdings erwartet Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein schon Ende kommender Woche bzw. Anfang übernächster Woche, dass man mit einer Belegung von 400 Intensiv-Betten konfrontiert sein dürfte. Ab dieser Marke greift dann Stufe 3 - und das sofort. Dann würde auch gleich die zweite Stufe mit Inkrafttreten, selbst wenn noch keine sieben Tage seit Überschreiten der 300er-Marke verstrichen sind. Zusätzlich brächte die Stufe 3 auch das komplette Aus für die Gültigkeit von Antigentests in ganz Österreich. Zutritt hätten damit überall nur mehr Geimpfte, Genesene oder Personen mit aktuellem PCR-Test.