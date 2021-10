Mücksteins Corona-Appell zu Allerheiligen

Gleichzeitig brachte der Politiker all jenen seine Anteilnahme zum Ausdruck, die in den letzten Monaten „gerade auch aufgrund der Corona-Pandemie Angehörige verloren“ hatten. Zu guter Letzt wies Mückstein darauf hin, dass genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, „um sich bestmöglich zu schützen“. Ich rufe Sie daher auch anlässlich von Allerheiligen dazu auf: Bitte lassen Sie sich impfen und schützen Sie so sich selbst und vor allem auch Ihre Angehörigen vor einer schweren Erkrankung und den tragischen Folgen einer Corona-Infektion", so der Minister weiter.