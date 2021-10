Doskozil forciert Corona-Lockerungen im Burgenland

Bis zu 8000 Impfungen an jedem Wochenenden

Die sieben burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden per 30. September geschlossen und von neuen Impf- und Testangeboten abgelöst. Seit der Inbetriebnahme im Jänner 2021 wurden dort mehr als eine Million Antigen-Schnelltests und rund 38.000 PCR-Tests durchgeführt. Fast 153.000 Covid-19-Schutzimpfungen wurden verabreicht. An manchen Tagen wurden mehr als 7000 Personen getestet und an jedem Impfwochenende bis zu 8000 geimpft. Das Rote Kreuz berichtete etwa von 85.000 Arbeitsstunden, das Bundesheer von 115.000 Personenstunden. Auch transportierten die Soldaten 540.000 Testkits an die Einsatzorte.