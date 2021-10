Mückstein: Stufe 2 und 3 werden zusammengezogen

Jahreshöchstwert bei Neuinfektionen

Mit Stand Freitag lagen österreichweit 280 Covid-Patienten auf Intensivstationen - um 15 mehr als am Vortag. Mit 5861 Corona-Neuinfektionen ist am Freitag ein neuer Jahreshöchstwert erreicht worden. Noch vor der bundesweiten Verschärfung hat die Mehrheit der Bundesländer bereits individuell strengere Maßnahmen erlassen. Tirol und Oberösterreich kündigten am Freitag die 2G-Regel in der Nachtgastronomie ab 8. November an. Auch in der Steiermark sollen die gleichen Verschärfungen am 8. November in Kraft treten. In Kärnten werden die Zügel bereits ab 4. November fester angezogen. Eine generelle FFP2-Maskenpflicht im gesamten Handel flankiert die Maßnahmen. Bereits etabliert ist diese Pflicht (auch bei körpernahen Dienstleistern wie Friseuren) im Bundesland Salzburg.