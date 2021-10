Die Zahl der Impfungen steigt wieder an

Angesprochen auf die auffallend niedrige Impfquote in Oberösterreich, merkte Mückstein an, dass es in Österreich „politische Kräfte“ gebe, die dagegen arbeiten würden und die die Wirkung von Impfstoffen in Frage stellten. Damit sprach der Minister die FPÖ an, ohne sie beim Namen zu nennen. Dass mit Landeshauptmann Thomas Stelzer ein ÖVP-Politiker mit den Blauen koaliert, bedeutet aus Sicht des Ministers jedoch nicht, dass der Landeschef nicht Position der Bundesregierung teile, wonach die Impfung „der einzige Weg aus der Pandemie“ sei.