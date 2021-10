Was Allerheiligen mit Politik zu tun hat

2. Am Sonntag als Tag des Herrn wollten die Amerikaner nämlich aus religiösen Gründen nicht wählen. Zudem brauchten in der damaligen Zeit der Pferde und Kutschen viele Wähler bis zu zwei Tage, um zu ihrem Wahllokal zu reisen. Sie hätten daher bei einer montägigen Wahl am heiligen Ruhetag aufbrechen müssen, was keiner wollte. Am ersten Dienstag im November wählen ging nicht, weil dieser Tag alle sieben Jahre auf Allerheiligen fällt. Um das zu vermeiden, wurde zur Festlegung des Wahltags eine so sperrig klingende Formulierung gewählt.