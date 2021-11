Der Umgang mit Nacktheit und Körperscham

Es gehört zum guten Benehmen, die verliebten Paare genauso demonstrativ zu ignorieren wie die Haare, die sich in der immer größer werdenden Wasserlache am Boden sammeln. Ohnehin ist man in der Hauptsaunazeit damit beschäftigt, den Bademantel und zugehörige Adiletten nicht zu vertauschen und seine körperlichen Bedürfnisse am nächsten Aufguss auszurichten. Trinken nicht vergessen! Für die Liebhaber der entspannten Nacktheit beginnt mit dem kalten Wetter die Hitzezeit. Wer Nacktheit mit Erotik verbindet, wird in der Sauna enttäuscht. Und das soll auch so sein. Denn (die meisten) Saunas sind für zu viel Erotik nicht ausgerüstet. Die Fantasien können Sie mit nach Hause nehmen. Und dafür den Fußpilz da lassen.