„Cringe“ & Co.: Wo kommt die Körperscham her?

Dass unter allen denkmöglichen Wörtern eines Jahres immer wieder das Peinliche solche Prominenz erlangt, ist kein Zufall. Die Pubertät ist bekanntermaßen jene Zeit, in der das Gefühl der Scham mehr als ernst genommen wird. Jeder und alles wird im Jugendalter als peinlich erlebt. Am meisten die eigenen Eltern, trotzdem - oder gerade weil - sie sich um Anpassung an die Jugendkultur bemühen. Es hilft eh nichts. Im jugendlichen Freundeskreis will jeder die heiße Kartoffel möglichst schnell weitergeben: Wer gerade selbst noch als peinlich beschämt wurde, ist froh, wenn endlich jemand anderes dran ist. Die Scham-Abwehr setzt einen Teufelskreis in Gang.