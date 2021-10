Golser Winzer wollen Martiniloben für alle

Während man sich in der Gemeinde Illmitz bereits auf Martini mit 2 G festgelegt hat, will man in Gols an 3 G festhalten. Die Veranstaltung ist bei der Bezirkshauptmannschaft eingereicht, wird sie genehmigt, wird sie von 5. bis 7. November stattfinden. Derzeit hofft man, dass es bis dahin keine anderen Verordnungen gibt.