Ohne Impfung kein Martiniloben in Illmitz

Martini rückt immer näher. Eine Zeit, in der die Winzer im Burgenland, vor allem im Bezirk Neusiedl am See, ihre Kellertüren für Weinliebhaber öffnen. In Illmitz wurde jetzt beschlossen, dass nur jene kosten kommen dürfen, die entweder geimpft oder genesen sind. Nur auf Zustimmung trifft das nicht.