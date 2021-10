Was kommt noch alles? | Das neue Verhältnis

Was kommt noch alles? Eine der meistgestellten Fragen derzeit in unserem Land. Was aktuell diesbezüglich anzubieten wäre: Eine fast unglaubliche „Räuberpistole“ rund um den österreichischen Botschafter in Indonesien. Diplomat Johannes Peterlik, vor seinem Außenposten in Südostasien Generalsekretär im Außenministerium, wurde per sofortiger Wirkung als Botschafter abberufen. Der Verdacht: der hochrangige Diplomat soll in Leaks rund um den flüchtigen Wirecard-Manager Marsalek verwickelt sein. Möglicherweise gehe es dabei sogar um die Weitergabe der Formel des tödlichen Kampfstoffes Nowitschok. Für Peterlik, der gestern dazu gegenüber der „Krone“ keine Stellung beziehen wollte, gilt die Unschuldsvermutung. Doch der Verdacht auf Amtsmissbrauch und Geheimnisverrat - er wiegt schwer. Ja, man fragt sich nach all den dramatischen Enthüllungen allein in den vergangenen Wochen wirklich: Was kommt noch alles?