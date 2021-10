Was hinter der globalen Chip-Knappheit steckt

Eine Chip-Krise beutelt die Weltwirtschaft: Nach dem Corona-Aufschwung stürzt der Halbleiter-Mangel die Industrie in die Flaute. In der Branche befürchtet man, dass der Mangel bis 2023 andauern könnte. Was die Chipkrise mit dem Konkurrenzkampf zwischen China und USA zu tun hat, welche Rolle das kleine Taiwan beim Rennen um die Super-Chips einnimmt und warum Tesla keine Probleme hat, lesen Sie in der „Krone“-Analyse.