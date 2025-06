Heiß fast wie an Adria: Ganz Österreich schwitzt

Hitzewarnung ab Mittwoch

Am Donnerstag werden in Wien 35 Grad erwartet, in Bregenz 32 Grad und in der Stadt Salzburg 33 Grad. Experten des Wetterdienstes GeoSphere Austria gaben eine Hitzewarnung ab Mittwoch für zahlreiche Bezirke in Niederösterreich heraus. Etwas Regen und eine geringfügige Abkühlung könnten am Beginn des Wochenendes auf uns zukommen.



Hier sehen Sie die bisherigen Hitzerekorde in Österreich: