Knittelfelder Rennstall siegt bei härtestem Rennen

Gerade einmal acht Sekunden Vorsprung nach 24 Stunden Rennzeit. Kein Wunder, dass Schlussfahrer Mirko Bortolotti am Sonntagnachmittag nach der Zieldurchfahrt beim Langstrecken-Klassiker in Spa-Francorchamps in Freudentränen ausbrach, sie vergeblich unter seinem Helm zu verbergen versuchte. Der DTM-Champion aus Wien fuhr den größten Erfolg für das Knittelfelder Rennteam Grasser Racing nach Hause, jubelte wenig später gemeinsam mit seinen Teamkollegen Jordan Pepper und Luca Engstler, die schon zuvor in der Box in Tränen ausgebrochen waren. „Heute bin ich tatsächlich sprachlos“, gestand Pepper, der für den Knittelfelder Rennstall auch in der DTM fährt.