So entstanden die Dinos für neuen „Jurassic World“

T-Rex

Kein Jurassic-Film wäre komplett ohne T-Rex. Für den neuen Film wurde er auf Basis der früheren Entwürfe weiterentwickelt: Er ist muskulöser, bulliger, schwerer und auch bösartiger als je zuvor. Besonders schwierig war eine spektakuläre Szene, in der der Tyrannosaurus Rex im Wasser schwimmt. Die Animatoren mussten versuchen, die Körpermechanik des Tiers in der sich sehr schnell verändernden Umgebung eines Flusses zu realisieren. Es ist das erste Mal in der Filmreihe, dass ein T-Rex schwimmend gezeigt wird. Die Szene lehnt sich übrigens an ein Kapitel im Original-Roman von Michael Crichton an.