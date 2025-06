Diese Million Migranten darf nach Italien ziehen

Abkommen mit Albanien verfassungswidrig?

Ein bilaterales Abkommen hat Italiens Regierung mit Albanien abgeschlossen. Das Oberste Gericht des südeuropäischen Landes hat jetzt allerdings Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit geäußert. Besonders betroffen seien dabei das Recht auf Gesundheit, das Asylrecht und das Recht auf Verteidigung ausländischer Bürgerinnen und Bürger, teilten die Richterinnen und Richter mit. So seien etwa keine klaren Verfahrensregeln enthalten, die erforderlich wären, um die Rechte der Migrantinnen und Migranten außerhalb Italiens, sprich in albanischen Lagern, zu garantieren.