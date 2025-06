Bundeskanzler ehrte Oscar-Starkoch Wolfgang Puck

Dass die Auszeichnung ausgerechnet in Wien über die Bühne ging, sah Puck mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Wien war immer mein Traum, leider habe ich hier nie einen Platz bekommen, also musste ich nach Frankreich gehen – aber am Ende ist alles gut ausgegangen“, schmunzelte er. Das könnte man wohl so sagen