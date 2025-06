Inter Mailand gegen Fluminense FC, LIVE ab 21 Uhr

Inter Mailand hat sich nach einem holprigen Start dann doch souverän für das Achtelfinale qualifiziert. Dabei hat das nun Ex-Team von Marko Arnautovic einige schwere Wochen hinter sich. Sowohl im Cup, in der Liga, als auch in der Champions League hatte man sich Chancen ausgemacht und am Ende jeweils bittere Rückschläge kassiert. Der Höhepunkt: Die Demütigung im Champions-League-Finale in München gegen PSG (0:5).