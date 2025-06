„Mario Kart World“: Schadenfreude garantiert!

Die „Mario Kart“-Reihe ist so alt, dass heute oft Eltern mit ihren Kindern im Mehrgenerationen-Rennen um den Sieg fahren können – der zeitlos-fiese Funracer und seine packenden Rennen fesseln Jung und Alt. So gemein wie in „Mario Kart World“ waren die Rennen aber noch nie. Warum? Das erfahren Sie in unserem großen Fahrbericht zum Switch-2-Funracer.