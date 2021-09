Milliarden-Investition bei Infineon in Villach

Der Halbleiterkonzern setzt damit das größte Investitionsprojekt in der Mikroelektronikbranche in ganz Europa um. Infineon hat frühzeitig auf nachhaltiges profitables Wachstum durch Energieeffizienz und CO2-Reduktion gesetzt und den bau der Chipfabrik für Leistungselektronik, also Energiesparchips, 2018 begonnen. Am Freitag erfolgte die Eröffnung. Die Produktion ist aber bereits voll angelaufen, die ersten Wafer verlassen noch diese Woche das Villacher Werk.