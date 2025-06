Panzersimulator „Spearhead“ steht vor Comeback

Bunte Missionsauswahl

Multiplayer-Fans will man Mehrspieler-Missionen für bis zu 16 Teilnehmer bieten, in denen es auf Kommunikation und Zusammenspiel ankommen wird. In der Einzelspielerkampagne soll es auch eine breite Missionspalette geben: Konvois überfallen, Anlagen verteidigen, Städte räumen, Hochwertziele liquidieren – das sollte Abwechslung bieten.